Magazine Som rápido e pesado: The Varukers se apresenta pela primeira vez em Goiânia Uma das lendas do punk no mundo, banda faz show no Centro Martim Cererê nesta sexta

Uma das bandas mais icônicas do punk rock mundial se apresenta pela primeira vez em Goiânia. Os ingleses do The Varukers tocam nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, no Centro Cultural Martim Cererê. O evento faz parte das comemorações dos 20 anos do selo Monstro Discos e conta ainda na programação com shows das bandas locais Death from Above, Ímpeto e Ressonâ...