Som dos bytes: Plataformas de streaming crescem e mudam comportamento da indústria

Se não há mais fronteiras para o som, como alegam produtores musicais, as plataformas streaming parecem ser as responsáveis por uma revolução na música. Segundo relatório anual divulgado pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica, em 2017 o mercado viu seu melhor resultado em 20 anos, com crescimento de 9,5% e um total de 135 milhões de discos vendidos em todos os formatos – de CD e vinil a downloads digitais e streaming (transmissão via internet). Desse total, as plataformas digitais, que chegaram a 51,5% da fatia de ouvintes, foram as responsáveis pelo consumo de 68 milhões de álbuns. É a primeira vez que músicas on-line chegam à metade do total de vendas.

Enquanto artistas como Anitta e Lady Gaga preferem lançar singles individuais com videoclipes mirabolantes no streaming, em plataformas como Spotify, Rdio ou Deezer, outros como Ed Sheeran, Matheus & Kauan e Rihanna lançam discos inteiros e exclusivamente nas plataformas. O resultado, de qualquer modo, são mais adeptos no digital, com todos seus benefícios a curto prazo: exclusividade, conteúdo adicional, adesão e funcionamento com ferramentas comparáveis aos das redes sociais.

O ouvinte pode escutar determinada música, partilhar com o amigo, criar sua própria playlist, aderir a canções sugeridas pela plataforma, ler comentários, fazer depoimentos. Música também se tornou, em partes, compartilhamento. “É um crescimento natural, tendo em vista que é mais fácil consumir um serviço de streaming do que comprando um álbum físico ou on-line. Essa forma de transmissão é muito mais dinâmica e, querendo ou não, anda junto de outras tecnologias”, aponta o músico e produtor Chrisley Herman Ximenes.

Usuário assíduo do Spotify, Ximenes enxerga a facilidade e comodidade de navegar na plataforma digital como uma revolução musical. Como fone grudado no ouvido o dia todo, o produtor sempre dá o play em bandas como Molho Negro, Djonga, Tim Bernardes e na goiana Boogarins, que tem todos os discos lançados também no streaming. “Gosto das recomendações de artistas similares. Sempre descubro bandas novas e legais. O próprio programa junta músicas de grupos que você ouve sempre com artistas que você pode gostar. É um presente”, afirma.

Armazenamento

Enquanto os números de assinaturas pagas dos serviços de streaming ultrapassam o mercado físico, modelos como o iTunes, que vende discos e músicas separadamente, vem caindo na última década. Trata-se de um reflexo do amadurecimento do ouvinte, que vê mais vantagens no bolso. “A música fica acessível para todos, a qualidade do áudio é digna, além de ser o principal meio de divulgação do trabalho do artista”, comenta a cantora Sarah Abdala, que acabou de chegar de Guadalajara (México), onde participou do projeto PHI, festival de música que reúne músicas atuantes na internet, criado pelo compositor Luis Villalobos.

Com dois discos já lançados, a goiana divulgou em 2013 o elogiado Futuro Imaginário, produzido em formatos digital e físico. Já para Oeste (2017), Sarah lançou exclusivamente no streaming. “Não fiz disco físico. Preferi investir em outros cartões de visita”, explica a artista. Para ela, os benefícios das plataformas são a praticidade e capacidade de armazenamento. “Você pode escutar sua biblioteca no celular em qualquer lugar, com uma boa qualidade de audio”, pontua.