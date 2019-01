Magazine Sol, mar e sossego

Um dos municípios brasileiros com a maior extensão de litoral, Ilhéus tem várias praias a oferecer, assim como municípios vizinhos. Se a ideia é se manter no tripé sol, mar e sossego, as melhores opções estão fora do trecho urbano. Se a hospedagem escolhida for um hotel na cidade, há possibilidades de pacotes contratados via agência para as visitas diurnas ou ainda o alu...