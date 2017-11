'Sofri bastante', diz Cauã Reymond sobre bullying na escola

O ator Cauã Reymond revelou no programa Encontro com Fátima Bernardes desta quinta-feira, 16, que sofreu bullying quando ainda estava na escola.



A revelação foi feita após Cauã falar que sua filha, Sofia Marques, de 5 anos, possui "amigos bacanas", com os quais não existe qualquer tipo de problema. Ele disse, no entanto, se preocupar com eventuais desentendimentos entre as crianças. Então, após Fátima perguntar se o problema era mais normal entre meninas, ele respondeu: "Não, entre meninos o bullying é bem bravo. Eu sofri bastante numa escola", disse.



Cauã contou que era muito comunicativo e acabava de chegar na escola. "E, por alguma razão, um grupo de meninos não gostou disso e eu sofri muito durante dois anos."



Depois, no entanto, ele afirma que, por volta dos 14 anos, passou para o outro lado da relação: "E, por incrível que pareça, eu fui ficando mais velho e virei lutador de jiu-jitsu, e aí eu comecei a ser o cara que fazia o bullying", afirmou, dizendo que parava com os atos quando lembrava o quanto ele mesmo sofreu. O ator disse também que, por não ter se aberto com os pais sobre o que passava, sofria calado.



