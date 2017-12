Socialite que atacou Anitta e Titi queima Bíblia ao ser criticada por não ser filha de Deus; assista

"Polêmica, polêmica, polêmica". A socialite Day McCarthy, que vive no Canadá, ressurgiu em um vídeo onde queima uma Bíblia, após internautas a criticaram por 'não ser filha de Deus'.

"Um salmo para os crentes que falaram que eu não sou filha de Deus, que sou uma pessoa do demônio, vou ler um salmo para vocês", afirmou a socialite, que depois de ler um trecho do Salmo 91, rasgou e queimou a Bíblia com um isqueiro.

Os internautas ficaram revoltados, criticaram McCarty e a conta dela no Twitter, onde o vídeo foi postado, foi desativada.

Ela ficou conhecida por críticas racistas à Titi, filha dos atores Bruno Gagliasso e Giovana Ewbank, e por dizer que tem vídeos da cantora Anitta usando drogas.

Gente não acredito que essa The monia da Day McCarthy ta nos trends de novo pic.twitter.com/XIUa5xAdoZ — Mariana 🦋 (@sejemenasbb) 28 de dezembro de 2017

Entrando no Twitter// Vi Day McCarthy nos trends pic.twitter.com/s5wl0H1GA8 — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) 28 de dezembro de 2017

2017 quase nos ultimos minutos, e ai aparece Biel e "Day Mccarthy"

querendo aparecer pic.twitter.com/1eITQiwSpQ — Chato (@Ochatoooh) 28 de dezembro de 2017

SEMANA NACIONAL DA VERGONHA ALHEIA:

Estrelando Biel e Day McCarthy. pic.twitter.com/Z7Ytp8LXTX — José Henrique Faria (@JosHGuaxupe) 28 de dezembro de 2017

Mano oque a essa mulher tá fazendo nos trends? Ainda não entenderam que ela necessita de amor e atenção? Deixem Day McCarthy passar vergonha sozinha, ela é louca #QuintaDetremuraSDV pic.twitter.com/C57cUgDX8u — A_DEPENDENTE (@Dependentemano_) 28 de dezembro de 2017