Sobrinha da Princesa Diana desfila para Dolce & Gabbana em Milão

A Dolce & Gabbana costuma trazer personalidades do mundo inteiro para desfilar em sua apresentação durante a Semana de Moda de Milão. A brasileira Marina Ruy Barbosa, inclusive, já foi uma das escolhidas para fazer parte da passarela da grife. No desfile que aconteceu no domingo, 25, não foi diferente. Desta vez, a marca italiana convidou algumas "millenials" que fazem parte da realeza britânica para o evento, inclusive a sobrinha da Princesa Diana.



A socialite Lady Kitty Spencer tem 27 anos e é filha de Charles Spencer, irmão da princesa, com a ex-modelo Victoria Lockwood. Assim como a tia, ela é envolvida em diversas causas sociais e embaixadora das entidades de caridade "Give Us Time, de apoio a família de militares, e "Centrepoint", que ajuda crianças e adolescentes em situação de rua.



Não é a primeira vez que Kitty se envolve no mundo da moda, já que ela participou de ensaios para revistas de moda e até mesmo da última campanha da Dolce & Gabbana.