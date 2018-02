Sob suspeita: acusações de plágio tiram sono de artistas

Uma dúvida paira sobre o sucesso A Forma da Água, do premiado diretor mexicano Guillermo del Toro, um dos favoritos na corrida ao Oscar 2018, no próximo domingo. O filme, com 13 indicações, inclusive na categoria de melhor roteiro original, pode não ter sido uma ideia tão autoral assim.

Às vésperas da principal cerimônia de premiação do cinema mundial, a trama sobre o romance entre uma faxineira e uma criatura aquática misteriosa vem sendo acusada de plágio. O fantasma da cópia tira o sono de vários produtores e coloca sob suspeita a genialidade dos criadores. A questão acende um debate sobre o que é plágio e o que é citação.

O longa de Del Toro está sendo processado por copiar elementos da peça de teatro Let Me Hear You Whisper, de Paul Zindel (1936-2003), de 1969. A trama do dramaturgo vencedor do prestigiado prêmio Pulitzer gira em torno do relacionamento entre uma zeladora solitária que trabalha em um centro de pesquisas durante a Guerra Fria e um golfinho preso em cativeiro para experiências militares.

Aos poucos, se estabelece uma relação sentimental pelo animal, que conversa apenas com a protagonista. Quando o mamífero se recusa a cooperar com os cientistas ela elabora um plano para salvar o golfinho.

Del Toro jurou nunca ter visto a peça de Zindel. “Nunca ouvi falar e nenhum dos meus colaboradores jamais mencionou a obra”, disse ao site americano especializado em entretenimento Deadline. Segundo o cineasta, as coincidências são superficiais. “Meu filme não é sobre um animal, é sobre um Deus elementar. Essas ideias não são substituíveis ou equivalentes. Isso corresponderia dizer que E.T. - O Extraterrestre seria a mesma história se substituísse o alienígena por um hamster.

O ato de um animal ser liberto pode ser encontrado em qualquer longa, desde Projeto X - Uma Festa Fora de Controle até Splash - Uma Sereia em Minha Vida”, argumenta o diretor. Coincidências ou não, o processo não chega em uma boa hora para Del Toro. No domingo A Forma da Água pode sair como o grande derrotado da cerimônia.

Denúncias de cópias são frequentes em Hollywood. As Aventuras de Pi, livro do canadense Yann Martel que gerou a adaptação para o cinema, de 2001, de Ang Lee, foi acusado de plagiar a fábula do brasileiro Moacyr Scliar, Max e os Felinos, que conta a história de um jovem sobrevivente de um naufrágio que fica em um barco no meio do oceano com um jaguar. Scliar decidiu não mover nenhuma ação, apesar de o autor canadense ter admitido que se inspirou no trabalho do brasileiro.

Episódio parecido viveu a escritora britânica J.K. Rowling, autora da saga Harry Potter. Ela foi acusada de ter copiado o trabalho de outro autor de livros infantis ao escrever Harry Potter e o Cálice de Fogo, quarto dos sete livros da série que foram transformados em filmes e que juntos arrecadaram quase oito bilhões de dólares. A ação foi movida pela americana Nancy Stouffer, que tem mais de dez títulos publicados. Segundo ela, Rowling teria copiado “partes substanciais”, como um torneio de bruxos da sua obra The Legend of Rah and the Muggles, de 1984. Mais tarde o processo acabou sendo arquivado.

O sucesso infantil Frozen - Uma Aventura Congelante, da Disney, também foi acusado de plágio por vários autores. Em 2014, o animador Kelly Wilson abriu um processo contra os produtores, alegando que Olaf seria uma cópia do protagonista de seu curta The Snowman. No mesmo ano, a escritora peruana Isabella Tanikumi acionou judicialmente o estúdio por supostamente copiar 18 momentos de seus livros de memórias. A autora citava nas obras a relação entre duas irmãs, abalada pela morte dos pais, incluindo a presença dos personagens Hans e Cristoff.