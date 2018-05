Magazine Sob o sol da Bahia Nova novela das 21 horas da Globo, Segundo Sol, estreia nesta segunda-feira (14) e apresenta saga de cantor de axé

Quando o sol raiar, Salvador vai virar uma festa. Tem cantor de axé que se finge de morto. Irmão invejoso, namorada ambiciosa, caiçara DJ e cafetina pistoleira. Na nova novela das 21 horas da Rede Globo, Segundo Sol, que estreia nesta segunda-feira (14), as novas chances são postas à mesa, com direito a acarajé, calor baiano e contradições de destinos que se c...