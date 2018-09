Magazine Slow Food nasceu na Itália e defende a valorização do alimento da produção até o consumo

Do inglês “comida lenta”, o movimento Slow Food nasceu na Itália e defende a valorização do alimento, da etapa de produção até o momento em que chega na mesa e a forma com a qual as pessoas se relacionam com ele. Assim, entende-se que a comida deve ser cultivada da forma mais natural possível e que o consumidor precisa se colocar à mesa sem pressa, indo em direção co...