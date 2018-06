Magazine Skank e Mr. Catra são principais atrações de festa em Goiânia Programação conta também com show dos goianos do Chama Q Noix e música eletrônica

Os roqueiros mineiros do Skank estão de volta a Goiânia com a turnê Os Três Primeiros, com repertório que revisita o início da trajetória do grupo. Formada por Samuel Rosa (vocal), Haroldo Ferretti (bateria), Lelo Zaneti (baixo) e Henrique Portugal (teclados), a banda é a principal atração amanhã da Feijoada do Seu Zé, que começa a partir das 15 horas, na Chácara...