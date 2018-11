Magazine 'Situações diferentes', diz ex-The Voice sobre Claudia Leitte e Silvio Santos O cantor Rafah, ex-participante do programa, desmentiu boatos que circulam pela internet e se posicionou sobre a polêmica iniciada no Teleton

O cantor Rafah, ex-participante do The Voice, se viu envolvido na polêmica entre Claudia Leitte e Silvio Santos, iniciada no Teleton do último sábado (10). Na ocasião, Silvio negou um abraço na cantora por afirmar que ficaria "excitado". Há mais de dois anos, Rafah virou notícia quando foi classificado para o The Voice e Claudia chamou-o para sentar em seu colo na...