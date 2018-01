Situação penitenciária é assunto do “Jackson Abrão Entrevista”

O programa Jackson Abrão Entrevista está de volta ao site do POPULAR e no primeiro episódio deste ano, nesta quarta-feira, recebe o coronel Edson Costa (foto), diretor-geral de Administração Penitenciária (DGAP) de Goiás. Jackson Abrão e o coronel conversam sobre a situação penitenciária do Estado. “Estamos em um momento de crise”, admite o coronel, ressaltando esforços para que a situação seja contornada. “À medida que fizermos a segregação dos presos perigosos que estão pulverizados por Goiás e separá-los dos demais, a situação será de maior tranquilidade nos interiores, com reflexo muito grande na segurança publica”, afirma. A entrevista fica disponível a partir das 10 horas.