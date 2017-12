Site divulga esboços do suposto vestido de noiva de Meghan Markle

O portal norte-americano TMZ divulgou nesta quarta, 20, três esboços de vestidos de noiva que teriam sido feitos para a atriz Meghan Markle, que está noiva do Príncipe Harry. Segundo o site, a estilista Inbal Dror teria confirmado que foi contatada pela família real britânica para desenhar o look do casamento de Meghan, e eles tiveram acesso a três desses desenhos.



A norte-americana estaria inovando ao escolher se casar usando vestido de uma marca não britânica (Kate Middleton usou Alexander McQueen no dia de seu casamento).



Os dois desenhos divulgados, um deles visto de frente e costas, mostram vestidos de manga longa, uma tradição da família real britânica, com gola alta e shapes ajustados. Um deles possui saia volumosa, enquanto o outro é estilo sereia, justo até os joelhos.



Nem Meghan, nem a família real britânica comentaram sobre o assunto, mas os desenhos já estão circulando na internet.