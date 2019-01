Magazine Sistema Nacional de Cultura em xeque com fim do MinC

Foi no governo José Sarney, de 1985 a 1990, que a Cultura ganhou status de política pública autônoma em relação à Educação, com a criação do Ministério da Cultura (MinC). A pasta, apesar dos altos e baixos que sofreu, sobreviveu a todos os governos desde a sua criação. Em maio de 2016, o fim do ministério via medida provisória na posse do ex-presidente Michel Temer provocou ...