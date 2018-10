Magazine Siron Franco prepara monumento de protesto ao extermínio de baleias A obra deve ficar pronta em três meses e a montagem e será instalada na Estação Antártica Comandante Ferraz

A preocupação com o meio ambiente sempre fez parte da produção do artista plástico Siron Franco, um dos principais nomes da arte goiana no mundo. Agora ele usa o seu trabalho para chamar a atenção para o extermínio das baleias. Ele criará um monumento com a forma do mamífero na Estação Antártica Comandante Ferraz, base brasileira instalada na Península Keller, em 1984. A ob...