Siri fala erroneamente para usuários de iPhone que Stan Lee morreu

O aplicativo Siri, da Apple, informou erroneamente a alguns usuários que o empresário Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel Comics, estaria morto. Lee, porém, está vivo, aos 95 anos. De acordo com o site especializado CinemaBlend, que obteve as gravações de alguns usuários, ao questionarem à Siri a idade de Stan Lee, o aplicativo respondeu com a segui...