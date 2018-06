Magazine Sinfônica Jovem se apresenta no Teatro Sesi

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás se apresenta nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi. Sob regência do maestro Leonardo Caire e com solos de Guilherme Moreira e Rennan Vicente, o concerto terá obras de Lorenzo Fernández, Antonio Vivaldi e Edvard Grieg. De Fernández (1897-1948), o destaque é Reisado do Pastoreio. Já de Vivaldi (1678-1741), será apresentado Co...