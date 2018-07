Magazine Sinfônica Jovem inicia tour pelo Teatro Goiânia

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (foto) inicia tour que segue para São Paulo com concerto nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Goiânia. Serão apresentadas músicas latino-americanas, sob regência do maestro Eliel Ferreira, com a participação do solista Natanael Ferreira. No repertório estão as músicas Conga del Fuego Nuevo, do compositor mexicano Arturo Márque...