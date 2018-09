Magazine Sinfônica Jovem executa temas de jogos em concerto para arrecadar fundos

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (foto) realiza desta quinta-feira (20) a domingo (23), no Teatro Basileu França, o All Games in Concert, um espetáculo que vai reunir trilhas musicais de games com arranjos sinfônicos. O ingresso custa R$ 50, valor de inteira. A renda será revertida para a aquisição de passagens aéreas para os músicos, que vão se apresentar na Chi...