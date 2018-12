Magazine Sinfônica Jovem de Goiás faz concerto de comemoração

Um concerto em comemoração aos 17 anos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (foto) será apresentado nesta sexta-feira (21), às 20 horas, no Teatro Basileu França, com entrada gratuita. Sob regência dos maestros Eliel Ferreira e Gustavo Aprígio, contará com a participação especial do violinista Wneveri Johnson, maestro da Orquestra Jovem de Bela Vista de Goiás, que i...