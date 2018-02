Sinfônica de Goiânia faz tributo a Joaquim Jayme

A Orquestra e o Coro Sinfônicos de Goiânia e a Banda Juvenil iniciam nesta terça-feira, às 20 horas, as apresentações da Temporada 2018, no Teatro Sesi. A banda pretende homenagear seu fundador, o maestro Joaquim Jayme, que foi regente da orquestra até sua morte, em maio de 2017. Os ingressos podem ser adquiridos em troca de dois quilos de alimentos ou a doação de um livro literário.

O tributo vai apresentar um repertório com composições de Jayme (na foto de 2013, em uma das apresentações do corpo sinfônico) e arranjos feitos por ele ao longo da carreira. A condução dos músicos do corpo sinfônico fica por conta do atual regente da orquestra, Eliseu Ferreira. Entre algumas das composições do homenageado que serão apresentadas, estão Manhã de Goiânia, Menina de Vila Boa, Quatro Peças para Cordas, Hino do Aniversário de Goiânia. Outras obras também fazem parte do programa.

Antes do concerto, uma exposição sobre a vida do maestro foi organizada pela orquestra e estará aberta ao público, no salão do teatro. O maestro Joaquim Jayme nasceu em 1941, estudou piano em Goiânia com Belkiss S. Carneiro de Mendonça e foi bolsista dos Seminários Internacionais de Música dos anos de 1958 a 1960, promovidos pela Universidade da Bahia. A convite da Prefeitura de Goiânia, em 1993 organizou a Sinfônica da cidade, da qual foi regente titular e diretor artístico.

O atual regente orquestra, Eliseu Ferreira, é que fará as honras na apresentação desta terça-feira. Ele é natural de Anápolis e graduado em Educação Artística e Clarineta pela Universidade Federal de Goiás. Eliseu ainda é mestre em regência orquestral e estudou com mestres como Luiz Gonzaga Carneiro, Fernando Machado, Angelo Dias, Zuinglio Faustini e Emílio de César.

SERVIÇO

Concerto: Orquestra Sinfônica de Goiânia – Homenagem ao maestro Joaquim Jayme

Data: Terça-feira, às 20 horas

Local: Teatro Sesi (Av.João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva)

Ingressos: Doação de 2 quilos de alimento ou um livro literário

Informações: 3524-2862 e 3524-2860