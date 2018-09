Magazine Sinfônica de Goiânia e Ustad Band fazem concerto juntos

A Orquestra Sinfônica de Goiânia divide palco com a Ustad Band (foto), no concerto Rock Sinfônico, nesta terça-feira (18), às 20 horas, no Teatro Sesi. O ingresso pode ser adquirido com a doação de dois quilos de alimentos ou um livro literário. Com regência de Vinícius Guimarães, o concerto apresenta interpretações de clássicos do rock e do heavy metal internacional, co...