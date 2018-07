Magazine Sinfônica de Goiânia e Coro Juvenil apresentam “Carmina Burana” em Goiânia Apresentação ocorre nesta terça-feira (3), no Teatro Sesi

A Orquestra Sinfônica e o Coro Juvenil de Goiânia apresentam, nesta terça-feira (3), no Teatro Sesi, o concerto Carmina Burana, de Carl Orff, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira. Considerada uma das mais belas peças da música clássica universal, a Cantata Profana para Coro, Solistas e Orquestra Carmina Burana integra a programação do Festival Internacional de Ópera...