Sinfônica de Goiânia apresenta programa dedicado a compositores russos no Teatro Sesi

Em ano de Copa do Mundo, os compositores russos serão celebrados na noite desta terça-feira (22), às 20 horas, com a apresentação do concerto A Alma Musical Russa pela Orquestra Sinfônica de Goiânia no Teatro Sesi. Sob a regência do maestro paulista Abel Rocha, de 56 anos, e com a participação do violinista goiano Thierry de Lucas Neves, 22, os músicos interpretarão no ...