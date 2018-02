Desde sua origem, o carnaval sempre foi sinônimo de transgressão. A festa de origens remotas tem raízes na Antiguidade Clássica. Por meio dela, os gregos realizavam seus cultos em agradecimento aos deuses pela fertilidade do solo e pela produção. A partir da Idade Média, as comemorações passaram a ocorrer em vários pontos da Europa, celebrando os deuses dos melancólicos, do desejo em excesso e da licenciosidade. A busca incessante dos prazeres sempre foi a palavra de ordem. O sentimento ficou mais forte quando a Igreja Católica incorporou o carnaval ao seu calendário religioso. Apesar de ser pagã, a data da folia é definida de acordo com o calendário gregoriano, inventado pela Igreja Católica, no século 16. São sete domingos antes da maior comemoração cristã: a Páscoa. Comemorado a partir do sábado anterior à quarta-feira de Cinzas, o carnaval passou a ter o objetivo de comer e festejar tanto quanto fosse possível, pois a Igreja entraria na Quaresma, tempo de penitência, reclusão e silêncio interior.