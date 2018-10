Magazine Simoninha faz show em Itumbiara sobre 60 anos da bossa nova Em abril deste ano, ele passou por Goiânia, durante a Aldeia Sesc de Arte, e arrebatou o público ao lado dos amigos Léo Maia e Jair Oliveira

O cantor Simoninha (foto) se apresenta em Itumbiara na sexta-feira (5), às 21 horas, no Auditório Sesc, com o repertório do show 60 anos de Bossa Nova, repleto de clássicos do gênero. Em mais de 20 anos de carreira, o cantor integrou produções de artistas consagrados como Jorge Ben Jor e o pai, Wilson Simonal, participou de projetos especiais, foi diretor artístico d...