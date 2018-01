Simone & Simaria: “Temos um público infantil muito grande”

No The Voice Kids serão 14 semanas em contato com crianças e adolescentes de todo o Brasil. Como é a relação de vocês com o público infantil?

Simone: É maravilhosa. Temos um público infantil muito grande e apaixonado pela gente. Além disso, somos mães de filhos pequenos, o que vai nos ajudar, e muito, na hora de nos comunicarmos com eles. Saber o que falar e como falar é a chave para chegar até o coração de cada um. Por outro lado, nos emocionamos ainda mais, já que poderiam ser nossos filhos naquela situação e, também, por lembrarmos da nossa infância.

O clipe mais visto de 2017 no YouTube, no Brasil, foi Loka. Como avaliam o ano?

Simone: Loka teve mais de 500 milhões de visualizações na internet. Mas não foi só isso. Ganhamos prêmios e algumas das nossas músicas foram as mais escutadas nas rádios. O ano de 2017, no geral, foi abençoado na vida e na carreira da gente. Motivos não faltam para agradecer a Deus e comemorar.

O que o público pode esperar para 2018?

Simaria: Esse ano já começa com força total. Nossa nova música de trabalho, Paga de Solteiro Feliz, em parceria com Alok, está demais. Ela é totalmente diferente do que o mercado já viu e temos certeza que nossos fãs vão amar. A partir daí, tem estreia no The Voice Kids, música maravilhosa com o MC Kevinho e muitas outras novidades.