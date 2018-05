Magazine Simone e Simaria lançam nova versão de “Mal Acostumado”, sucesso do Araketu nos anos 90 Adaptação será tema da nova novela da Globo “Segundo Sol”, que estreia na próxima segunda (14)

A dupla sertaneja Simone & Simaria lança nova música da maneira como gostam de fazer: com mistura de ritmos. A adaptação da famosa versão de “Mal Acostumado”, sucesso do grupo baiano Araketu, marcou a época e segue conhecida por todos com o refrão: “Mal acostumado/ Você me deixou mal acostumado/ Com o seu amor/ Então volta/ Traz de volta meu sorriso/ Sem você não p...