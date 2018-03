Simone, da dupla com Simaria, surpreende fãs em foto que aparece magérrima

A cantora Simone, da dupla com Simaria, investiu em cuidados com seu próprio corpo e vem colecionando resultados em suas redes sociais. Suas fotos são sempre muito comentadas e fãs elogiam as transformações no físico da cantora.

Sua última postagem, feita nesta terça-feira (6), surpreendeu a maioria dos seus seguidores. Na foto, ela está com uma roupa preta colada e com decote, exibindo suas curvas e o corpão sequinho. E claro, os elogios foram inúmeros.

Com pouco mais de 6 horas, a imagem já contava com mais de 5 mil comentários como: "Você tá cada dia mais linda", "Sério que você emagreceu tudo isso?", "Magérrima, parabéns!".

Simone tem feito acompanhamento com a life coach e ex-fisiculturista Gabi Dezanr, onde soma uma dieta alimentar a exercícios físicos diários. A cantora afirma ter uma vida comum sem muitas restrições, nem exageros.