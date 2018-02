Simone é criticada por dizer que Jéssica do 'BBB' merece uma surra por 'não respeitar homem casado'

A cantora Simone, da dupla com Simaria, está sendo duramente criticada nas redes sociais após publicar um vídeo no Stories do Instagram comentando sobre a relação de Jéssica e Lucas, participantes do Big Brother Brasil 18.

"Nós queremos conversar sobre o participante Lucas. O cara é noivo, certo? Aí tem uma colega lá que bota para cima dele virado no jiraia, certo? Que que você faria no seu caso? Sendo ele lá nessa situação?", questionou Simone para seu amigo que estava no carro junto com ela.

"Rapaz, que que a gente faz, a gente fica com raiva dele, fica com raiva dela? Porque é o seguinte, Brasil: É complicado falar dessa situação. Que situação. Ele até tenta, né. Mas como diz que a carne do homem é fraca, aí vem a outra dar em cima. A vida do cidadão vai por água abaixo. Eu não sei o que dizer. Eu sei é o seguinte, que: ele não tá certo, claro. O cara é noivo, complicado. Aí ele tem que fazer igual o diabo foge da cruz. O cara tá lá trancado, situação do cão, viu? Meu deus do céu. E essa mulher quando ela sair, a gente pega ela, e nós vamos dar uma surra para ela aprender a respeitar homem casado, né?", continuou a cantora.

Após as críticas, Simone apagou o vídeo e pediu que seus seguidores levem as coisas mais na brincadeira. "A minha opinião é a seguinte: nem Lucas está certo, nem a mocinha está certa. Mas as pessoas têm que aprender a ter leveza. A vida é dela, a vida é dele. Aprendam a levar mais as coisas na leveza, no amor, na brincadeira", concluiu.

Eu to muito decepcionada e o pior que tem gente achando lindo



SIMONE MACHISTA pic.twitter.com/2HxBrWdNCl — Lara 🐦 (@citeibbb) 16 de fevereiro de 2018

Entretanto, as críticas continuaram e o nome da artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter, e muitos internautas a chamaram de machista. Confira algumas reações:

Milita o ano inteiro falando de feminismo, enaltecendo a mulher pra agora vir e botar toda a culpa na mulher ONDE OS DOIS SÃO CULPADOS, e ainda falar que ela merece uma surra, e o homem? A homem sai ileso claro, é o inocente da história ATA. SIMONE MACHISTA — . (@comentavih) 16 de fevereiro de 2018

gente nao da... vou ter que opiniar sobre os comentários da simone, achei machista SIM ela praticamente colocou a culpa toda na mulher e ainda incentivou violência PERDEU MEU RESPEITO EH ISSO



SIMONE MACHISTA — mands (@gamesIovato) 16 de fevereiro de 2018

O NEGÓCIO NÃO É SE É CERTO OU ERRADO

DANE-SEEEEE

O NEGÓCIO É ELA TER MILHÕES DE SEGUIDORES E FALAR PARA DAR A SURRA EM UMA MULHER! E AINDA TIROU TODA CULPA DO HOMEM!!!



SIMONE MACHISTA — lia perfeita demais. ⭐ (@liacomenta) 16 de fevereiro de 2018