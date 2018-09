Magazine Simaria, da dupla com Simone, dá pausa pela segunda vez na carreira para cuidar da saúde Cantora foi diagnosticada com tuberculose ganglionar; entenda a doença

“Vocês sabem como sou batalhadora e dura na queda, mas a rotina na estrada não é fácil, ainda mais para conciliar com o tratamento da tuberculose ganglionar.” As afirmações da cantora Simaria, da dupla com a irmã Simone, foram ditas na última semana junto ao comunicado de afastamento dos palcos por problemas de saúde. Aos 36 anos, a baiana de Uibá enfrenta pela segunda ve...