Áries - (21/3 a 20/4): Aos fortes arianos, intuição. Trata-se de um ótimo ano para acreditar nos projetos pessoais e profissionais e, enfim, executá-los da melhor maneira possível. Questionamentos sobre o seu lugar no mundo mergulharão o ariano num mar de dúvidas. A dica é confiar nos seus instintos e buscar a confiança necessária.

Touro - (21/4 a 20/5): Urano chega em Touro com a promessa de desafio. Será um ano tumultuado para o taurino, que precisará se renovar para manter o contato com os apegos materiais e psicológicos. Experimentos e busca por novas frequências nortearão os regidos por Touro, numa busca por conhecimentos até então inertes.

Gêmeos - (21/5 a 20/6): Para o típico geminiano que gosta de colocar mil ideias em prática numa só vez, 2018 será um ano perfeito. Tudo porque o momento é de tirar os sonhos da cabeça para movimentá-los. É hora de botar as ideias para jogo no meio de um cotidiano intenso de conhecimento e imersão. Mas cuidado com os excessos.

Câncer - (21/6 a 21/7): Cobrança é a palavra que resume o 2018 dos dramáticos cancerianos, que precisam buscar maturidade pessoal, profissional e afetiva. É um momento de sair da concha e ser levado para a luz do sol. O regido de Câncer deve ter coragem de se expor e mostrar os próprios potenciais, numa busca contínua por autoconhecimento.

Leão - (22/7 a 22/8): Reviravoltas prometem colocar os leoninos para se remexerem em 2018. O regido por Leão descobrirá novas forças criativas, em um apego à casa e aos amores, com afetos mais generosos e sinceros. E atenção: é preciso ter disciplina para não deixar todos os planos se embaraçarem ao longo dos meses. Foco.

Virgem - (23/8 a 22/9): A percepção aguçada dos virginianos deve aumentar ao longo dos meses de 2018. Os regidos pelo signo prometem alinhar corpo e alma para aguçar a força espiritual e a consciência pessoal. Autoestima e reconhecimento profissional colocam os virginianos no foco principal do zodíaco.

Libra - (23/9 a 22/10): Os regidos por Libra prometem passar por diferentes desafios nos próximos 12 meses. Eles devem assumir mais responsabilidades e organizar as ideias que almejaram nos últimos anos. É hora de assumir um compromisso mais sério e promover um amadurecimento pessoal.

Escorpião - (23/10 a 21/11): Se Júpiter é o planeta da expansão, então para os escorpianos é tempo certo de seguir os seus instintos. Trata-se do ano de sorte e prosperidade para Escorpião, que promete se destacar no campo profissional. Um amor pode começar onde menos se espera, por uma pessoa que o escorpiano nunca pensou que se envolveria. Surpresas à vista.

Sagitário - (22/11 a 21/12): Novos caminhos prenunciam um ano de revolução dos sagitarianos, que se ligam agora ao campo espiritual e seguem a sua intuição aflorada. Eles necessitam de uma segurança financeira e emotiva para seguir até a abertura do novo ciclo, em 2020.

Capricórnio - (22/12 a 20/1): Maturidade é a palavra que seguirá os capricornianos durante todo o 2018. É tempo de promover um autoconhecimento e tomar cuidado para tudo não ficar muito rígido, chato e cheio de regras. Não é hora de se fechar no próprio mundinho, mas de explorar novas possibilidades profissionais e pessoais.

Aquário - (21/1 a 19/2): A vocação revolucionária do aquariano para idealizar um novo mundo estará com força total no primeiro semestre de 2018. É tempo de encontros e de conhecer novas pessoas e parcerias de trabalho. O segundo semestre será um momento de adentrar a um processo interno de aprendizado que se seguirá até 2020.

Peixes - (20/2 a 20/3): Inspiração é o sentimento que traça as mudanças dos piscianos no novo ano. Mergulhados em um mar de renovação mental, eles terão a oportunidade de navegar por novos horizontes, em viagens, estudos e fé. Corpo e mente estarão unidos.