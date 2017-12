Shows das duplas Victor & Leo e Chrystian & Ralf, Joelma e a banda Natiruts agitam Goiânia

Reggae, ritmos paraenses e sertanejo estão no cardápio sonoro de quem quer curtir a noite deste sábado(16) em Goiânia. No palco da Atlanta Music Hall, as duplas Victor & Leo e Chrystian & Ralf apresentam os maiores sucessos da carreira em uma dobradinha de shows. Na boate Villa Mix Goiânia, a cantora Joelma retorna a capital agora com a turnê Avante, primeiro registro ao vivo da artista após a saída conturbada da banda Calypso. O repertório da loira contempla canções inéditas e antigos sucessos, como A Lua Me Traiu. Para os regueiros, a opção é o lançamento do álbum Índigo Cristal, sétimo trabalho do grupo Natiruts, numa apresentação no estilo luau em palco montado no Paço Municipal. Escolha seu roteiro e divirta-se!