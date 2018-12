Magazine Shows da Sunset Festa do Branco são cancelados Produção não informou como será devolução para quem já havia comprado ingressos. Reportagem do POPULAR entrou em contato, mas ainda não recebeu resposta

Os shows dos sertanejos Lucas Lucco e da dupla Maiara & Maraisa, da cantora de axé Claudia Leitte e do cantor Zebba que estavam programados para este sábado (22) na capital foram cancelados. Os artistas foram anunciados como as grandes atrações da Sunset Festa do Branco que seria realizada na Pecuária de Goiânia. A produção do evento não informou o motivo do can...