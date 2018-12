Magazine Show performático com a banda Vish Maria Grupo goiano de rock psicodélico se apresenta na Monkey Goiânia

Uma das bandas de maior destaque do cenário alternativo brasileiro, a Vish Maria se apresenta neste sábado, a partir das 21 horas, no último show do ano na Monkey Goiânia. Conhecido pelos shows performáticos, o grupo traz, além de composições autorais, uma seleção de músicas de Rita Lee (desde sua versão Tutti Frutti) e de Os Mutantes. Formada em 2012, a banda...