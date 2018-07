Magazine 'Show do século' reúne nomes veteranos do sertanejo em Goiânia Entradas já estão à venda a partir de R$ 40, valor de meia-entrada

Já estão à venda os ingressos para o Show do Século, que vai reunir em Goiânia, no Estádio Serrada Dourada, em 22 de setembro, nomes veteranos do sertanejo: Zezé Di Camargo & Luciano (foto), Eduardo Costa, Leonardo, Chitãozinho & Xororó, Edson & Hudson e Bruno & Marrone. As entradas estão sendo vendidas a R$ 80, valor de inteira para arquibancada, e R...