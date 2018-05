Magazine Show do Rouge em Goiânia é adiado; confira a nova data Problemas de logística forçaram a alteração da data da apresentação da girl band, que faz turnê pelo Brasil em comemoração aos 15 anos de formação

Atualizada às 16h39 - 23/05/2018 A organização do show do grupo Rouge anunciou, na tarde desta quarta-feira (23), que a apresentação que seria realizada em Goiânia no próximo sábado (26) será adiada. A nova data do show da girl band passa a ser 13 de julho. O local será o mesmo: o Atlanta Music Hall, na BR-153. Será a segunda passagem do grupo pela capital go...