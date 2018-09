Magazine Show do cantor Lulu Santos é principal atração cultural na capital nesta semana Programação também tem o grupo Cordel do Fogo Encantado no Campus 2 da UFG e o Festival Internacional de Cinema e Alimentação

O cantor Lulu Santos está de volta a Goiânia para celebrar o amor em apresentação, sexta-feira, no complexo A Casa. O show reúne os principais sucessos do artista, faixas novas como Orgulho e Preconceito, composição em homenagem ao namorado Clebson Teixeira, anunciado em julho nas redes socais, e releituras de Rita Lee que ele gravou no fim de 2017 no projeto Bab...