Show de Natal começa nesta sexta-feira (30) na Praça Cívica

A Casa do Papai Noel e a iluminação de Natal da Praça Cívica serão inauguradas nesta sexta-feira (30), às 19h30. Decoração com luzes e cores enfeitam as árvores com lâmpadas led e a fachada do Palácio das Esmeraldas. O Show de Natal na Praça Cívica, que visa reavivar o clima e a alegria do Natal, estará aberto ao público das 19 às 22 horas, até o dia 25...