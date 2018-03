Show de horrores na 2ª edição do Morce-GO Vermelho - Goiás Horror Film

Sangue, medo e suspense ilustram a maratona com mais de 50 filmes da 2ª edição do Morce-GO Vermelho - Goiás Horror Film, que começa nesta quinta-feira (1º) e se estende até o sábado (3) no Cinema Lumière do Shopping Bougainville. Com mostras especiais, competitivas, debates e lançamentos literários, o festival resgata o cinema de terror, ainda pouco expressivo no País em relação a outros gêneros, mas que começa a ganhar força com recentíssimas produções realizadas em todo o mundo.

Popularizado na década de 1990, o gênero do horror, antes intitulado trash, passou a ser usado para apresentar filmes de baixíssimo orçamento e feitos de maneira amadora. Com o passar das décadas e fruto da baratização dos meios digitais que tomaram conta do audiovisual, o cinema de suspense e terror passou por uma modificação em sua narrativa. É nesse pulsar de redescobertas do cinema de horror que o Morce-GO quer se embrenhar.

Como uma janela para a apresentação de filmes que não teriam a oportunidade de serem exibidos no circuito comercial, o festival amplia a discussão sobre a profissionalização do audiovisual. Hoje, às 18 horas, na abertura, por exemplo, será apresentada a performance teatral Macário, da Indelicada Cia. Teatral, dirigida por João Bosco Amaral com texto original de Álvares de Azevedo. Após a apresentação, o festival exibe, a partir das 21 horas, uma sequência de curtas produzidos em todo o mundo, a exemplo de Juliette (Bélgica), Bye Bye Baby (Espanha), Demon (França) e Black Ring (Turquia). Antes, às 16 horas, será exibido o longa Astaroth, produção de 2017 da sul-mato-grossense Larissa Anzoategui.

A 2ª edição também conta com duas mostras temáticas especiais. Serão apresentadas produções audiovisuais que exploram o lúdico dentro do gênero terror. São nove obras do Brasil e do exterior que se passam no universo infantojuvenil. Além disso, o festival dedica uma sessão extra para animações com diversos filmes de animação, brasileiros e internacionais de terror, horror, suspense e comédia assustadora.

A programação da mostra ainda conta com oficinas profissionalizantes para cineastas e atuantes audiovisuais que desejam se aprofundar no gênero. No curso Criando Mundos, o diretor e roteirista Marcos DeBrito apresenta uma introdução aos segredos da narrativa do gênero do terror e os seus desdobramentos para diferentes telas. Já o ator Alex Amaral ministra a oficina Interpretação de Cinema e Novas Mídias, para novos atores, enquanto a maquiadora Marcella Siqueira dá a oficina Maquiagem e Efeitos Especiais de Terror.

Haverá o o debate Cinema e Literatura de Terror, em que o cineasta Marcos DeBrito discute audiovisual e publicações do gênero. Durante a atividade, será lançado o livro O Escravo de Capela, assinado por DeBrito e que volta aos tempos da escravidão brasileira. Já no sábado, data de encerramento, o Morce-GO Vermelho promove o concurso Cosplay de Terror, que vai premiar as fantasias mais assustadoras que passarem pelo evento durante todo o dia.