Magazine Show de Beyoncé e Jay-Z termina em confusão após homem invadir palco; veja vídeo Casal se apresentava em Atlanta, nos Estados Unidos, no último sábado (25) pela turnê On the Run II

O público que assistia ao show de Beyoncé e Jay-Z no último sábado (25) em Atlanta, levou um susto quando dançarinos e seguranças começaram a correr desordenadamente pelo palco da turnê On The Run II. Segundo o site TMZ, Anthony Charles Thomas Maxwell, de 26 anos, causou pânico ao invadir o palco e se aproximar de Jay-Z. A polícia deteve Maxwell e escreveu ...