Show de Anitta marcado para este domingo (7) de eleições em Goiânia é adiado

O show da cantora Anitta, previsto para acontecer neste domingo (7), no Atlanta Music Hall, em Goiânia, foi adiado. De acordo com informações da assessoria, o evento Beauty Party, será realizado em um novo formato, no dia 9 de dezembro. A participação da funkeira ainda está confirmada. Em nota, a assessoria informou que o evento foi adiado por razões técnicas e em d...