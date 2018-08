Magazine Show da Banda Eva em Goiânia é cancelado Saiba como conseguir o reembolso do valor do ingresso

O show da Banda Eva, que estava marcado para sexta-feira na segunda semana da P12 Tour Brasil – Edição Goiânia, no Maison de Roche, foi cancelado. De acordo com a organização do evento, o cancelamento foi por motivo de logística. Aqueles que compraram o ingresso e optarem pelo reembolso do valor podem entrar em contato pelo telefone (62) 3626-5725. O grupo de axé...