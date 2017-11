Show comemorativo com Amado Batista e comédia com Maitê Proença são os destaque da programação

Cantor das multidões, Rei das empregadas domésticas e Campeão das rádios AMs. Títulos como esses tentam definir o sucesso do cantor e compositor goiano Amado Batista, que faz show especial em Goiânia na sexta-feira, na Atlanta Music Hall. Fato é que Amado – como o próprio nome denuncia – é adorado por uma multidão de fãs, que deve se reunir na apresentação especial que celebra os 40 anos de carreira do músico. Para quem gosta de teatro e da atriz Maitê Proença, a dica é a apresentação dela, sábado e domingo, com a comédia A Esposa Ideal, no Teatro Madre Esperança Garrido.

O sábado também promete agito extra com show do super DJ Alok no Mundialito de Wakeboard, evento que une esporte, música e gastronomia, no Sunset Wake Park. Palestra com Luiz Felipe Pondé, no Café de Ideias do Centro Cultural Oscar Niemeyer, mostra de cinema com obras da cineasta goiana Rosa Berardo, no Cine Lumière, e o lançamento da carreira solo do cantor sertanejo Kleo Dibah, na Santafé Hall, são alguns dos eventos que movimentam a semana em Goiânia.

Segunda-feira

Lyceu 8.0

O Grupo Sonhus Teatro Ritual apresenta, segunda, terça e quarta-feira, sempre às 19 horas, o espetáculo Lyceu 8.0, no Lyceu de Goiânia. Com uma pegada juvenil, a peça traz uma perspectiva sobre o tradicional colégio de Goiânia. A entrada é franca, mas as sessões são limitadas a 50 pessoas. As distribuições de senhas serão por ordem de chegada a partir das 18 horas.

Recital Música e Amizade

A musicista Edna Vieira, responsável pela formação de várias gerações de músicos em Goiânia, será homenageada, às 20 horas, no Centro Cultural UFG, no recital Música e Amizade. O evento é a primeira mostra da produção de performance de piano dos alunos de Jordanna Duarte. Entrada franca. Av. Universitária, nº 1.533, S. Universitário.

Terça-feira

Leões de volta

Os leões da música sertaneja, Duduca & Dalvan, fazem show de gravação de DVD, a partir das 20 horas, na Atlanta Music Hall. A apresentação especial, que celebra 40 anos de carreira, traz convidados especiais como Bruno & Marrone, Di Paullo & Paulino, Trio Parada Dura, Rio Negro & Solimões e Naiara Azevedo. Os ingressos custam a partir de R$ 40 e estão à venda no site bilheteriadigital.com.

Tributo a Tom

O acordeonista e compositor Chico Chagas (foto) faz show, a partir das 20 horas, em homenagem a Tom Jobim, no Teatro Sesi. Nascido em Rio Branco (AC), Chico Chagas começou a tocar acordeon aos 7 anos e já gravou com nomes como Caetano Veloso, Cássia Eller e Zeca Pagodinho. Os ingressos podem ser trocados pela doação de 2 quilos de alimentos ou um livro literário. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva.

Rosa Berardo

A mostra Rosa Berardo: Acaso, Ditadura e Memórias será realizada no Cine Lumière, no Shopping Bougainville, às 19 horas. A cineasta goiana vai apresentar três curtas-metragens: André Louco, Alarme Falso e Marcas da Ditadura na Vida de um Ator. Após a exibição dos filmes, haverá debate com o elenco. A mostra é aberta ao público e a entrada é franca.

Quarta-feira

García Lorca

A Cia. de Teatro Sala 3 apresenta o espetáculo Yerma, quarta e quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. O relançamento do espetáculo faz parte da ação do grupo de levar ao palco em 2017 toda a trilogia rural do autor espanhol Federico García Lorca, composta pelas obras Bodas de Sangue, Yerma e A Casa de Bernarda Alba. A primeira montagem de Yerma foi feita em 2015 e agora o espetáculo volta com nova roupagem. A base é o poema dramático de mesmo nome escrito por García Lorca em 1934, abordando a esterilidade de um casal pela perspectiva feminina, em um ambiente de mistério e poesia típicos. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Rua 15, esquina com Rua 19, Centro. Mais informações: 3933-1700.

Sexta-feira

Amado

Goiano de Catalão, o cantor Amado Batista faz show especial em comemoração aos mais de 40 anos de carreira, a partir das 22 horas, na Atlanta Music Hall. Acompanhado de uma orquestra, o cantor utilizará o palco da casa de shows para os músicos e um segundo palco de 360 graus para cantar os maiores sucessos da carreira, como Secretária, Meu Ex-Amor e Princesa. Os ingressos, que custam entre R$ 25 e R$ 700, estão sendo vendidos no Komiketo Sanduicheria (Av. T-4), Flávios Calçados e República da Saúde. Mais informações: 99232-9447.

Café de Ideias

Filósofo, escritor e ensaísta, Luiz Felipe Pondé é o convidado da edição de sexta-feira, às 19h30, do Café de Ideias do Centro Cultural Oscar Niemeyer. O tema da palestra será O Impacto da Autonomia Contemporânea Sobre o Amor entre Homens e Mulheres. Autor autor de Amor para Corajosos (2017), Guia Politicamente Incorreto da Filosofia (2012) e outros 12 livros, Pondé escreve semanalmente para a Folha de S.Paulo sobre comportamento, religião e ciência. A entrada é franca, mas as vagas são limitadas. O Centro Cultural Oscar Niemeyer fica na Av. Deputado Jamel Cecílio, nº 4490, Quadra Gleba, Lote 1, Setor Fazenda Gameleira. Mais informações: 3201-4932

Sábado

Sunset com Alok

Dono do hit Hear Me Now, que teve mais de 300 milhões de visualizações no YouTube e considerado um dos melhores DJs do mundo, Alok é atração durante a primeira edição do Mundialito de Wakeboard. O evento será realizado, a partir do meio-dia, no Sunset Wake Park, que fica na GO-020, km 16, em Senador Canedo. Alok sobe ao palco após o grupo EPB Sessions e convidados, em um dia que vai misturar esporte, música e gastronomia, com food trucks de restaurantes de Goiânia. Os ingressos custam a partir de R$ 170 e estão à venda nas lojas Loja Dox Store, Restaurante Caseratto e no site ticmix.com.br. Mais informações: 3996-7396.

Maitê em cena

A atriz Maitê Proença apresenta no sábado, às 21 horas, e no domingo, às 18 horas, o espetáculo A Esposa Ideal, no Teatro Madre Esperança Garrido. Baseado em A Mulher de Bath, conto clássico escrito por Geoffrey Chaucer, o espetáculo traz Maitê como personagem central de comédia que discute jornada pessoal feminina. Em cena, o público verá os relatos de uma mulher que é capaz de rir das próprias desgraças. Os ingressos antecipados custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) e estão à venda na Livraria Leitura, Fnac, Lojas Mormaii e Pharmacia Therapeutica. Mais informações: 4141-2270.

Voo solo

Ex-dupla com Rafael, o cantor sertanejo Kleo Dibah lança carreira solo em show, a partir das 22 horas, no Santafé Hall. A separação da dupla mineira que estava há nove anos na estrada foi confirmada no início do mês. Com o ex-parceiro, Dibah colecionou sucessos como Cicatrizes, Sinceramente e Podia Ser Nós Dois. A nova fase será comemorada junto ao público, mas o cantor deve relembrar também o repertório da dupla. Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 40. Av. 136, nº 222, Setor Marista. Telefone: 3945-7980.