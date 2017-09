Show com mistura de samba, viola e percussão

O cantor, compositor e humorista Xexéu (na foto, à direita) apresenta nesta quarta-feira, a partir das 20h30, o Encontro de Bambas, uma parceria com violonista João Garoto (à esquerda), no Antigo Armazém. Desta vez o Encontro conta com a participação do percussionista Marco Lima. No repertório, releituras da MPB, passando por Noel Rosa, Cartola, Lupicínio Rodrigues, Adoniran Barbosa, Nelson Cavaquinho e Pixinguinha.

Xexéu é natural de Goiânia e começou sua carreira artística há 35 anos quando, junto com alguns amigos do Colégio Agostiniano da capital, criou o Nóys É Nóys, grupo de samba que viria a ser um dos mais tradicionais do Estado. Há alguns anos ele também fundou o Quarteto Nóys É Nóys, que além do tradicional ritmo brasileiro explora águas mais profundas da MPB.

João Garoto está há 20 anos no cenário musical goiano como violonista em interpretações e composições em samba raiz e choro. O músico é um dos principais responsáveis pelo atual movimento de samba na cidade. Gosta de dizer que o sambista não é feito da noite para o dia. Desde a primeira fase áurea do ritmo na cidade, ele afirma que sempre se esforçou para manter o gênero aceso na capital, assim como o chorinho.

Nos últimos anos, foi ele quem levou para a cena de samba goianiense nomes conhecidos como o das cantoras Grace Carvalho, Luciana Clímaco, Camila Faustino e Grace Venturini. “Trago essa meninas e vou ensinando que em samba, mais que tudo, tem de ter vivência”, diz ele, hoje também um dos principais agenciadores entre artistas e estabelecimentos.

SERVIÇO

Show: Encontro de Bambas – Xexéu e João Garoto

Data: Quarta-feira, dia 6, às 20h30

Local: Antigo Armazém (Rua 83, n°337, Setor Sul)

Couvert artístico: R$ 12

Informações: 3212-1104