Show com Israel Novaes e novo espetáculo do Circo Laheto são algumas das atrações em Goiânia

Ele é o galã do arrocha, estourou com sucessos como Vó, Tô Estourado, Vem Ni Mim Dodge Ram e Você Merece Cachê e tem show marcado esta semana em Goiânia. O cantor Israel Novaes mata as saudades dos fãs da cidade com apresentação, sexta-feira, na Santa Fé Hall. A semana marca também a retomada de atividades dos Teatro Sesi e Sesc Centro – este recebe o novo espetáculo d...