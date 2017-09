Show com Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e 14 Bis e Os Melhores do Mundo nesta semana em Goiânia

O cantor e compositor Flávio Venturini, a banda 14 Bis e a dupla Sá & Guarabyra celebram a amizade de 40 anos entre eles de mais com o show da turnê nacional Encontro Marcado, que será apresentado no sábado, no teatro do Centro de Convenções da PUC-GO, no Câmpus 2. No repertório, hits inesquecíveis como Caçador de Mim, Dona e Espanhola. Outra opção da semana é a peça Hermanoteu na Terra de Godah, do grupo Os Melhores do Mundo, no domingo, no Teatro Rio Vermelho. Pirenópolis também é destaque na programação cultural com o Circuito Gastronômico de Goiás de quinta a domingo nas ruas de um dos principais destinos turísticos de Goiás. Já os fãs de artes plásticas podem conferir a exposição Novas Aquisições do Museu de Arte de Goiânia, amanhã, com obras de artistas como Marcelo Solá e Fernando Costa Filho. Confira mais atrações e divirta-se.