Magazine Show 'Amados do Amado' é cancelado em Goiânia Informações sobre o ressarcimento dos ingressos serão repassadas a partir de segunda-feira (8)

O show Amados do Amado, que seria realizado no dia 14 de outubro no estacionamento do Estádio Serra Dourada, foi cancelado. A produção do evento não informou o motivo do cancelamento. De acordo com uma nota publicada na página do evento no Instagram, informações sobre o ressarcimento dos ingressos serão repassadas a partir de segunda-feira (8). ...