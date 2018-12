Magazine Shopping tem imagens natalinas em projeção externa

Uma tecnologia que mescla o real e o virtual segue somente até este domingo, na área externa do shopping Flamboyant, com o tema Natal Encantado. O projeto está sendo exibido no Garden Flamboyant a partir de técnicas chamadas de projeção mapeada. Aberta ao público, a intervenção artística mescla objetos bi e tridimensionais como o Papai Noel, luzes e outros símbolos n...