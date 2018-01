Shopping reúne atrações voltadas para o público infantil durante as férias

Diversas atividades divertidas com foco no público infantil estão disponíveis no Buriti Shopping neste mÊs. O centro de compras traz atrações como a piscina de bolinhas do Mundo Mágico (foto), com a temática pirata. Localizada em frente à loja C&A, a piscina ficará disponível até o dia 31. A entrada custa R$ 15, dando direito a vinte minutos nas bolinhas. Além disso, o público entrar no mundo dos games com a loja Planet Park e mostrar suas habilidades nas rodinhas na pista de patinação Trackeano, localizada no piso 1, próximo ao Buriti Kids. A na pista hora custa R$ 10, mas para quem levar seus patins o tempo é ilimitado e a entrada custa R$ 5. O shopping também oferece um espaço fixo exclusivo para os pequenos, o Buriti Kids. O local reúne diversos brinquedos em um ambiente lúdico, com uma área baby para crianças até 5 anos e outra para aquelas de 6 a 10 anos. O Buriti Kids está no Piso 1 e gratuito. Av. Rio Verde, Vila São Tomás.

Curso

Centro de compras promove oficina de culinária gratuita para crianças

A Vila Cerrado é a nova atração do Shopping Cerrado voltada para as crianças que não viajaram aproveitarem os últimos dias das férias escolares. Inspirada nos centros históricos de cidades do interior de Goiás, a atração funcionará a partir desta sexta-feira com cenários temáticos, oficinas de culinária e teatrinhos. Com foco em crianças de 4 a 12 anos, a Vila Cerrado vai até dia 28 com o objetivo de valorizar a cultura e o folclore goiano. A atração funcionará de segunda a sábado, das 15 às 21 horas, e aos domingos, das 14h às 20h, na praça de eventos, localizada no térreo, em frente à Riachuelo, e terá entrada gratuita. A cenografia utiliza cores suaves e elementos como madeiras, tecidos, telhas, colheres de pau, gamelas, dentre outros, para representar uma cidade típica do interior goiano sem perder o caráter lúdico. O ponto alto da Vila Cerrado será a oficina de culinária para o público infantil. Cada turma será composta por até 20 crianças, que poderão ficar 30 minutos no ambiente. Todas as atividades serão conduzidas por monitores. A Vila Cerrado terá, ainda, painéis fotográficos temáticos espalhados pelo shopping. Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário.